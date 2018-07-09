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Более 500 парашютных прыжков совершили с начала летнего периода обучения морские пехотинцы Тихоокеанского флота
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Более 500 парашютных прыжков совершили с начала летнего периода обучения морские пехотинцы Тихоокеанского флота 

ТК «Звезда» 12 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе проведения плановых практических занятий по воздушно-десантной подготовке личный состав подразделений соединения морской пехоты еженедельно осуществляет десантирование с военно-транспортных самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8 морской авиации ТОФ.
Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений соединений морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцированных в Приморье и на Камчатке, совершили в летнем периоде обучения более 500 учебно-боевых прыжков с парашютом.
В ходе проведения плановых практических занятий по воздушно-десантной подготовке личный состав подразделений соединения морской пехоты еженедельно осуществляет десантирование с военно-транспортных самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8 морской авиации Тихоокеанского флота в диапазоне высот — от 600 до 1200 метров. Прыжки выполняются в различных погодных условиях, в полном боевом снаряжении. Только за сегодня в районе авиабазы ТОФ Николаевка прыжки с парашютом выполнили более 80 военнослужащих морской пехоты флота. Также десантирование отработали курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, проходящие обучение по специальности «Применение подразделений морской пехоты».
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