Более 500 парашютных прыжков совершили с начала летнего периода обучения морские пехотинцы Тихоокеанского флота

В ходе проведения плановых практических занятий по воздушно-десантной подготовке личный состав подразделений соединения морской пехоты еженедельно осуществляет десантирование с военно-транспортных самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8 морской авиации ТОФ.

Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений соединений морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцированных в Приморье и на Камчатке, совершили в летнем периоде обучения более 500 учебно-боевых прыжков с парашютом.

В ходе проведения плановых практических занятий по воздушно-десантной подготовке личный состав подразделений соединения морской пехоты еженедельно осуществляет десантирование с военно-транспортных самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8 морской авиации Тихоокеанского флота в диапазоне высот — от 600 до 1200 метров. Прыжки выполняются в различных погодных условиях, в полном боевом снаряжении. Только за сегодня в районе авиабазы ТОФ Николаевка прыжки с парашютом выполнили более 80 военнослужащих морской пехоты флота. Также десантирование отработали курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, проходящие обучение по специальности «Применение подразделений морской пехоты».