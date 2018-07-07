Командующий Забайкальским общевойсковым объединением ВВО проинспектировал ход боевой подготовки на полигоне Цугол

Генерал-майор Евгений Поплавский проверил качество инженерного оборудования командных пунктов, фортификационных сооружений и районов размещения соединений и воинских частей объединения на полигоне.

Рабочая группа офицеров управления под руководством командующего общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае , генерал-майора Евгения Поплавского с рабочим визитом посетила учебно-тренировочный комплекс Цугол.

В ходе работы генерал-майор Евгений Поплавский проинспектировал выполнение мероприятий боевой подготовки подразделениями, находящимися на полигоне.

Кроме того, генерал-майор Евгений Поплавский проверил качество инженерного оборудования командных пунктов, фортификационных сооружений и районов размещения соединений и воинских частей объединения на полигоне.

Большинство подразделений Забайкальского общевойскового объединения ВВО на сегодняшний день находятся на полигоне и занимаются плановой боевой подготовкой.

Во второй половине текущего года они примут участие в самых масштабных военных манёврах «Восток-2018», один из этапов которых состоится на полигоне Цугол.