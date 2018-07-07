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Командующий Забайкальским общевойсковым объединением ВВО проинспектировал ход боевой подготовки на полигоне Цугол
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Командующий Забайкальским общевойсковым объединением ВВО проинспектировал ход боевой подготовки на полигоне Цугол 

ТК «Звезда» 7 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Генерал-майор Евгений Поплавский проверил качество инженерного оборудования командных пунктов, фортификационных сооружений и районов размещения соединений и воинских частей объединения на полигоне.
Рабочая группа офицеров управления под руководством командующего общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, генерал-майора Евгения Поплавского с рабочим визитом посетила учебно-тренировочный комплекс Цугол.
В ходе работы генерал-майор Евгений Поплавский проинспектировал выполнение мероприятий боевой подготовки подразделениями, находящимися на полигоне.
Кроме того, генерал-майор Евгений Поплавский проверил качество инженерного оборудования командных пунктов, фортификационных сооружений и районов размещения соединений и воинских частей объединения на полигоне.
Большинство подразделений Забайкальского общевойскового объединения ВВО на сегодняшний день находятся на полигоне и занимаются плановой боевой подготовкой.
Во второй половине текущего года они примут участие в самых масштабных военных манёврах «Восток-2018», один из этапов которых состоится на полигоне Цугол.
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