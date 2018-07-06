Танкисты 2-й общевойсковой армии провели стрельбы на полигоне в Оренбургской области

Стрельба велась из новейших танков Т-72Б3.

Танковые подразделения 2-й общевойсковой армии провели одиночные и групповые стрельбы на Тоцком полигоне в Оренбургской области

Стрельбы проводились из новейших танков Т-72Б3, которые пришли на замену предыдущих модификаций «Т-72». Средняя дальность до целей составляла около 1,7 км. Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции. Выполнение огневых задач усложнялось поступлением неожиданных вводных. Военнослужащие также выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, а также по сборке и разборке штатного пулемета.