Завершились всеармейские соревнования артиллеристов на Кубок маршала артиллерии Владимира Михалкина

На полигон под Лугой прибыли 26 командиров подразделений из четырех военных округов и Северного флота, ВДВ, Росгвардии, регионального учебного центра из Саратова и Михайловской артиллерийской академии.

Национальная Ассоциация объединений офицеров запаса Вооружённых Сил «МЕГАПИР» вручит награды победителям всеармейских соревнований офицеров-артиллеристов на Кубок маршала артиллерии Владимира Михалкина , основным организатором которых выступила Михайловская военная артиллерийская академия.

«В этом году Михайловская военная артиллерийская академия является главным организатором данных соревнований. Этот конкурс проходит в несколько этапов и имеет всеобъемлющее значение. Начальные его этапы проводятся в подразделениях, затем в воинских частях военных округов, затем в общевойсковых объединениях и завершаются в округе», –— сообщил в беседе с журналистами начальник академии Андрей Баканеев.

На состязания командиров артиллерийских батарей на полигоне под Лугой прибыли 26 командиров подразделений из четырех военных округов и Северного флота, ВДВ, Росгвардии, регионального учебного центра из Саратова и Михайловской артиллерийской академии.

По директиве начальника Генштаба России успешно выступившим на соревнованиях офицерам вручат кубки.

«Ассоциация «МЕГАПИР» закупила 63 кубка для всех видов Вооруженных Сил, родов войск, управлений, которые вручаются в этом году с представителями Ассоциации и фондом по завершению этих состязаний», –— отметил президент фонда поддержки офицеров запаса ВС РФ «Офицерское братство» Владимир Зарицкий

Он подчеркнул, что всеармейские состязания помогают не только поощрять лучших офицеров, но и совершенствовать работу в воинских коллективах.