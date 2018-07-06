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Завершились всеармейские соревнования артиллеристов на Кубок маршала артиллерии Владимира Михалкина
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Завершились всеармейские соревнования артиллеристов на Кубок маршала артиллерии Владимира Михалкина 

ТК «Звезда» 6 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
На полигон под Лугой прибыли 26 командиров подразделений из четырех военных округов и Северного флота, ВДВ, Росгвардии, регионального учебного центра из Саратова и Михайловской артиллерийской академии.
Национальная Ассоциация объединений офицеров запаса Вооружённых Сил «МЕГАПИР» вручит награды победителям всеармейских соревнований офицеров-артиллеристов на Кубок маршала артиллерии Владимира Михалкина, основным организатором которых выступила Михайловская военная артиллерийская академия.
«В этом году Михайловская военная артиллерийская академия является главным организатором данных соревнований. Этот конкурс проходит в несколько этапов и имеет всеобъемлющее значение. Начальные его этапы проводятся в подразделениях, затем в воинских частях военных округов, затем в общевойсковых объединениях и завершаются в округе», –— сообщил в беседе с журналистами начальник академии Андрей Баканеев.
На состязания командиров артиллерийских батарей на полигоне под Лугой прибыли 26 командиров подразделений из четырех военных округов и Северного флота, ВДВ, Росгвардии, регионального учебного центра из Саратова и Михайловской артиллерийской академии.
По директиве начальника Генштаба России успешно выступившим на соревнованиях офицерам вручат кубки.
«Ассоциация «МЕГАПИР» закупила 63 кубка для всех видов Вооруженных Сил, родов войск, управлений, которые вручаются в этом году с представителями Ассоциации и фондом по завершению этих состязаний», –— отметил президент фонда поддержки офицеров запаса ВС РФ «Офицерское братство» Владимир Зарицкий.
Он подчеркнул, что всеармейские состязания помогают не только поощрять лучших офицеров, но и совершенствовать работу в воинских коллективах.
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