Фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Сообразительный», БДК «Иван Грен» и «Королёв» прибудут в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде

В настоящее время корабли завершают переход из главной базы Балтийского флота.

Кронштадте. 7 июля отряд боевых кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», корвета «Сообразительный», больших десантных кораблей (БДК) « Иван Грен » и «Королёв» прибудет на Кронштадтский рейд для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля в Санкт-Петербурге

В настоящее время корабли завершают переход из главной базы Балтийского флота — Балтийска

По маршруту движения экипажи отрабатывают плановые задачи организации противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны, а также элементы совместного плавания в ордере. На кораблях проходят тренировки по связи и занятия с вахтенными офицерами по знанию навигационных особенностей района.