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Фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Сообразительный», БДК «Иван Грен» и «Королёв» прибудут в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде
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Фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Сообразительный», БДК «Иван Грен» и «Королёв» прибудут в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде 

ТК «Звезда» 6 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время корабли завершают переход из главной базы Балтийского флота.
7 июля отряд боевых кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», корвета «Сообразительный», больших десантных кораблей (БДК) «Иван Грен» и «Королёв» прибудет на Кронштадтский рейд для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
В настоящее время корабли завершают переход из главной базы Балтийского флота — Балтийска.
По маршруту движения экипажи отрабатывают плановые задачи организации противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны, а также элементы совместного плавания в ордере. На кораблях проходят тренировки по связи и занятия с вахтенными офицерами по знанию навигационных особенностей района.
По прибытии во временные пункты базирования в Кронштадте и Ломоносове корабли приступят к тренировкам Главного военно-морского парада в назначенных районах Финского залива.
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