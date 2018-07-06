Танкисты ЮВО на учении в Ставропольском крае выполнили стрельбы штатным снарядом

В соответствии с указаниями командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова оно проводятся в двустороннем формате.

Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на территории Ставропольского края , приступили к боевым стрельбам в рамках тактического учения на полигоне Николо-Александровский.

Танкисты вели огонь из орудий танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 метров.

Кроме того, механики-водители, выполняя маневрирование по пересеченной местности, преодолевали естественные препятствия, а также противотанковые рвы и заграждения.

Боевая подготовка в мотострелковом соединении спланирована таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении и обороне, в дневное и ночное время.

Ротные тактические учения с боевой стрельбой являются основным этапом комплекса мероприятий боевой подготовки танкистов в летнем периоде обучения.

В соответствии с указаниями командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова такие иучения проводятся в двустороннем формате.

К проведению ротных тактических учений привлечены танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения, а также подразделения специальных войск –— всего около 2500 военнослужащих и задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники.