Разведчики ЮВО пройдут горную подготовку в горах Северной Осетии

Все занятия на полигоне Дарьял будут проведены в диапазоне высот от 1300 до 3000 метров над уровнем моря, что накладывает определенную специфику на их проведение.

Разведчики мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) дислоцированного в Волгоградской области , убыли для прохождения курса горной подготовки в учебно-тренировочном комплексе Дарьял в Северной Осетии

Все занятия на полигоне Дарьял будут проведены в диапазоне высот от 1300 до 3000 метров над уровнем моря, что накладывает определенную специфику на их проведение.

Военнослужащие будут выполнять учебно-боевые задачи с использованием современного переносного комплекса разведки и связи «Стрелец», штатного стрелкового оружия с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы, а также специальной горной экипировки и снаряжения.

Разведчики также выполнят нормативы по огневой, тактико-специальной подготовке и вождению боевых машин в горно-скалистой местности.

Особое внимание при обучении будет уделено подготовке разведчиков во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) по сбору, обработке, передаче координат и данных целей для обнаружения, опознавания и уничтожения объектов условного противника.

Около 300 военных разведчиков мотострелкового соединения получат практику в движении по горным склонам, преодолении скал, природных препятствий и водных преград, в организации воздушной переправы и эвакуации раненых с использованием специального современного горного снаряжения.

В завершение сбора будут проведены контрольные занятия в виде соревнований разведывательных подразделений.