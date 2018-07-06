Ещё
Разведчики ЮВО пройдут горную подготовку в горах Северной Осетии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разведчики ЮВО пройдут горную подготовку в горах Северной Осетии 

ТК «Звезда» 6 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Все занятия на полигоне Дарьял будут проведены в диапазоне высот от 1300 до 3000 метров над уровнем моря, что накладывает определенную специфику на их проведение.
Разведчики мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) дислоцированного в Волгоградской области, убыли для прохождения курса горной подготовки в учебно-тренировочном комплексе Дарьял в Северной Осетии.
Все занятия на полигоне Дарьял будут проведены в диапазоне высот от 1300 до 3000 метров над уровнем моря, что накладывает определенную специфику на их проведение.
Военнослужащие будут выполнять учебно-боевые задачи с использованием современного переносного комплекса разведки и связи «Стрелец», штатного стрелкового оружия с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы, а также специальной горной экипировки и снаряжения.
Разведчики также выполнят нормативы по огневой, тактико-специальной подготовке и вождению боевых машин в горно-скалистой местности.
Особое внимание при обучении будет уделено подготовке разведчиков во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) по сбору, обработке, передаче координат и данных целей для обнаружения, опознавания и уничтожения объектов условного противника.
Около 300 военных разведчиков мотострелкового соединения получат практику в движении по горным склонам, преодолении скал, природных препятствий и водных преград, в организации воздушной переправы и эвакуации раненых с использованием специального современного горного снаряжения.
В завершение сбора будут проведены контрольные занятия в виде соревнований разведывательных подразделений.
ТК «Звезда»: последние новости
Истребители РФ четыре раз поднимались на перехват разведчиков у российских границ День воинской славы России отметили военнослужащие ЦВО В Новосибирской ракетной дивизии прошел третий слет регионального отделения «Юнармии»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу108
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа70
Россия может остаться без военного транспортника56
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение