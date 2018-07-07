Командующий Северным флотом наградил победителей чемпионата по гребно-парусному двоеборью и гребле на ялах

Среди призеров команда Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос», «Гроза» армии ВВС и ПВО СФ , «Тайфун» подводных сил флота и «Армата» — армейского корпуса и другие.

Североморске на Приморской площади состоялась торжественная церемония закрытия чемпионата Северного флота (СФ) по гребно-парусному двоеборью и гребле на ялах.

Награды победителям и призёрам чемпионата вручил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов . Он поздравил всех гребцов с участием в состязаниях и подчеркнул важность соревнований по гребно-парусному спорту, которые повышают военно-морскую выучку, учат работе в команде и прививают любовь к морю.

Совернования состоялись 6 июля в акватории гидроаэродрома армии ВВС и ПВО в губе Грязная Кольского залива. За право называться сильнейшими в гребно-парусном спорте боролись более 100 спортсменов в составе десяти команд из основных объединений, соединений Северного флота, авиационных и береговых частей.

Команды соревновались в двух дисциплинах — гребле на шестивесельных ялах на дистанции 200 метров и гребно-парусном двоеборье на дистанции 4000 метров.

По уровню подготовки команды были разделены на две группы. Состязания прошли зрелищно, азартно, зрители стали свидетелями настоящей спортивной борьбы, в которой команды проявили не только свое мастерство и высокий уровень подготовки, но и волю к победе.

По итогам состязаний в первой группе первое место заняла команда Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос», гребцы которой с большим отрывом опередили соперников как в двоеборье, так и в гребле на шлюпках. Второе место во всех дисциплинах уверенно заняла команда «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота.

Хорошие результаты также показали команды «Тайфун» подводных сил флота и «Армата» — армейского корпуса, а во второй группе — «Ураган» — соединения ракетных кораблей, «Сигнал» — центра материально-технического обеспечения и «Авиатор» соединения беспилотных летательных аппаратов.