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На Северном флоте стартовал чемпионат по гребно-парусному двоеборью и гребле на ялах
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На Северном флоте стартовал чемпионат по гребно-парусному двоеборью и гребле на ялах 

ТК «Звезда» 6 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В соревнованиях примут участие 11 команд из основных объединений, соединений, авиационных и береговых частей СФ.
Сегодня в акватории гидроаэродрома армии ВВС и ПВО Северного флота в губе Грязная Кольского залива стартовал чемпионат Северного флота (СФ) по гребно-парусному двоеборью и гребле на ялах.
Открыл чемпионат командующий СФ адмирал Николай Евменов, который отметил, что зарождение гребно-парусного спорта на Северном флоте произошло в далёком 1935 году, когда моряки совершили шлюпочный переход из Мурманска в Ленинград. Первая крейсерская гонка из главной базы флота — Полярного — в пункт базирования крупных надводных кораблей Ваенга состоялась уже после Великой Отечественной войны — в 1947 году и постепенно вошла в традицию.
Всего в чемпионате примут участие 11 команд из основных объединений, соединений, авиационных и береговых частей СФ.
Первым состязанием станет гребля на шестивёсельных шлюпках Ял-6. Всего будет проведено две таких гонки на дистанции 2 тыс. метров.
Затем пройдёт гребно-парусное двоеборье, которое включает в себя шлюпочную гонку на вёслах и под парусом. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 22 кабельтовых или около 4 тыс. метров.
Соревнования по гребно-парусному спорту проводятся на Северном флоте регулярно. В минувшие выходные в Кольском заливе прошла традиционная крейсерская шлюпочная гонка на дистанцию девять морских миль, соединяющая историческую и современную столицы СФ — города Полярный и Североморск. В шлюпочной гонке победила команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.
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