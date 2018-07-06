Российские истребители подняли на перехват

Истребители РФ четыре раз поднимались на перехват разведчиков у российских границ

Российские истребители четыре раз поднимались на перехват иностранных аппаратов за последнюю неделю, сообщает пресс-служба Минобороны РФ Всего воздушную разведку за прошедшую неделю вели десять иностранных летательных аппаратов. «Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили четыре вылета на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России», — говорится в сообщении российского военного ведомства. В нем подчеркнуто, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.