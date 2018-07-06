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Российские истребители подняли на перехват
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Истребители РФ четыре раз поднимались на перехват разведчиков у российских границ 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские истребители четыре раз поднимались на перехват иностранных аппаратов за последнюю неделю, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Всего воздушную разведку за прошедшую неделю вели десять иностранных летательных аппаратов.
«Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили четыре вылета на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
В нем подчеркнуто, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
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