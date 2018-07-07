Флот пограничников Сахалина пополнил новый сторожевой корабль

В состав сахалинского пограничного управления вошло новое судно — сторожевой корабль «Дозорный», сообщает пресс-служба областного правительства.

Корабль, построенный на приморском предприятии «Восточная верфь» , приспособлен к суровым северным условиям. На современном судне имеется взлетная площадка для вертолета и ангарное убежище.

По словам командира корабля капитана второго ранга Олега Габидуллина, судно способно работать в любых погодных условиях.

"Когда шли из Владивостока Корсаков , попали в небольшой шторм — четыре балла, и «Дозорный» успешно справился с этим испытанием. Он уверенно чувствует себя на воде, в качку хорошо держит волну. Мореходные качества заслуживают самой высокой оценки. Не уступают и боевые характеристики. Мы проводили испытания и проверили все вооружение", — приводятся в сообщении его слова.

"Дозорный" стал вторым по счету судном такого класса, построенным для сахалинских пограничников. Первый охраняет Курилы и базируется на Шикотане.