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Флот пограничников Сахалина пополнил новый сторожевой корабль
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Флот пограничников Сахалина пополнил новый сторожевой корабль 

Российская Газета 7 июля 2018
В состав сахалинского пограничного управления вошло новое судно — сторожевой корабль «Дозорный», сообщает пресс-служба областного правительства.
Корабль, построенный на приморском предприятии «Восточная верфь», приспособлен к суровым северным условиям. На современном судне имеется взлетная площадка для вертолета и ангарное убежище.
По словам командира корабля капитана второго ранга Олега Габидуллина, судно способно работать в любых погодных условиях.
"Когда шли из Владивостока в Корсаков, попали в небольшой шторм — четыре балла, и «Дозорный» успешно справился с этим испытанием. Он уверенно чувствует себя на воде, в качку хорошо держит волну. Мореходные качества заслуживают самой высокой оценки. Не уступают и боевые характеристики. Мы проводили испытания и проверили все вооружение", — приводятся в сообщении его слова.
"Дозорный" стал вторым по счету судном такого класса, построенным для сахалинских пограничников. Первый охраняет Курилы и базируется на Шикотане.
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