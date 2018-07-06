Ветераны призвали Кремль поддержать и признать наемников из РФ в Сирии

Российское общество ветеранов потребовало от российских властей признать присутствие россиян в воющих в Сирии ЧВК.

Текст обращения приводит агентство Reuters . Участники боевых действий уверены, что Кремль обязан признать наличие российских наемников, воюющих в Сирии.

«На протяжении уже трех лет к нам поступают жалобы и обращения граждан РФ , получивших ранения в Сирии, которые не могут пройти реабилитацию на территории России», — объявил генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов

В Обществе считают необходимым оказывать поддержку участникам подобных боевых действий наравне с остальными ветеранами: «Солдаты и офицеры данных боевых подразделений не имеют никакой социальной, реабилитационной, экономической поддержки со стороны государства. Мы заявляем требование — немедленно установить и признать статус участников боевых действий в структурах частных военных компаний».