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Ветераны призвали Кремль поддержать и признать наемников из РФ в Сирии
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Ветераны призвали Кремль поддержать и признать наемников из РФ в Сирии 

ИД «Собеседник» 6 июля 2018
Российское общество ветеранов потребовало от российских властей признать присутствие россиян в воющих в Сирии ЧВК.
Текст обращения приводит агентство Reuters. Участники боевых действий уверены, что Кремль обязан признать наличие российских наемников, воюющих в Сирии.
«На протяжении уже трех лет к нам поступают жалобы и обращения граждан РФ, получивших ранения в Сирии, которые не могут пройти реабилитацию на территории России», — объявил генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.
В Обществе считают необходимым оказывать поддержку участникам подобных боевых действий наравне с остальными ветеранами: «Солдаты и офицеры данных боевых подразделений не имеют никакой социальной, реабилитационной, экономической поддержки со стороны государства. Мы заявляем требование — немедленно установить и признать статус участников боевых действий в структурах частных военных компаний».
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