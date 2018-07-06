Алые погоны, широкие горизонты

В Московском суворовском военном училище начались вступительные испытания.

В прославленном довузовском образовательном учреждении Министерства обороны России сегодня проходят вступительные испытания вчерашние учащиеся младших классов общеобразовательных школ, пожелавшие продолжить обучение в «кузнице генералов».

Как сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, в течение двух недель более 400 ребят, ставших абитуриентами Московского суворовского военного училища, пройдут квалификационные испытания.

До их начала школьники в обязательном порядке проходят строгие психологическое и медицинское обследования, по положительным результатам которых они допускаются к собеседованиям по трем предметам. Это — русский язык, математика и иностранный язык. Обязательным условием является успешная сдача нормативов по физической подготовке — одного из важнейших элементов вступительных испытаний. В программу сдачи входят следующие упражнения: подтягивание на силу, бег на 60 метров на скорость, бег на дистанцию в один километр на выносливость.

Лучшие из кандидатов на поступление получат право носить алые погоны и внести свой вклад в продолжение традиций московских суворовцев.

Горячая пора сейчас и абитуриентов высших учебных заведений Минобороны России. Как информирует военное ведомство, в этом году приемными комиссиями для поступления отобрано около 40 000 кандидатов, в том числе, свыше 3 000 девушек.

В текущем году осуществляется набор в 35 высших военно-учебных заведений по 230 различным военным специальностям и 36 специализациям. К настоящему времени в вузах военного ведомства начались мероприятия по профессиональному отбору кандидатов и сдаче ими вступительных экзаменов. Средний конкурс личных дел по юношам составляет более 3,5 человек на одно учебное место, у девушек — более 16.

Самыми востребованными учебными заведениями среди абитуриентов 2018 года являются Военный университет Министерства обороны, Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени В. Ф. Маргелова, Военный институт физической культуры Минобороны России, Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени К. К. Рокоссовского и Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова.

В столичном Военном университете Минобороны России первыми к профессиональному отбору приступили девушки, желающие поступить на специальности «Экономическая безопасность» и «Перевод и переводоведение». Конкурс среди представительниц прекрасного пола традиционно очень высок. Например, на обучение по специальности финансово-экономического профиля претендуют 21 человек на место. Это еще что! В текущем году конкурс на поступление в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге для девушек составляет около 30 человек на место!

Профессиональный отбор кандидатов включает определение годности к поступлению в вуз по состоянию здоровья, определение категории профессиональной пригодности на основе их социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического обследования. Вступительные испытания состоят из оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, оценки их уровня творческой или профессиональной подготовленности по результатам дополнительных вступительных испытаний и оценки уровня физической подготовленности.

В 2018 году набор курсантов в Военный университет проходит по семи специальностям: «Психология служебной деятельности», «Педагогика и психология девиантного поведения», «Военная журналистика», «Экономическая безопасность», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Перевод и переводоведение», «Дирижирование военным духовым оркестром».