Ещё
Военных в Поволжье оснастили новым госпиталем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военных в Поволжье оснастили новым полевым госпиталем быстрого развертывания 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Новейший полевой госпиталь быстрого развертывания с пропускной способностью 100 человек в сутки поступил на вооружение 2-й общевойсковой армии в Поволжье. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"По гособоронзаказу на вооружение 2-й армии в Поволжье поступил новейший полевой госпиталь быстрого развертывания, который способен пропускать до 100 человек в сутки. В комплект входят 27 пневмокаркасных модулей общей площадью более 400 кв. метров. В них размещены клиническая лаборатория, операционно-перевязочное, госпитальное, санитарно-эпидемиологическое отделения, стоматологический кабинет, аптека, склад, изоляторы, палатки для проживания личного состава и больных, столовые и продовольственные помещения", — сказали в пресс-службе.
Новый госпиталь позволит в полевых условиях создать военным врачам комфортные условия для работы, в полном объеме оказывать медицинскую помощь в полевых условиях, улучшить и ускорить эвакуационные мероприятия тяжело раненных и больных. "Модули оснащены кондиционерами и электрическими отопителями, новейшими аппаратами для рентгена и ультразвукового исследования, приборами для анализа крови, газоанализатором для определения доз облучения и отравляющих веществ в воздухе", — уточнили в округе.
ТАСС: последние новости
Путин присвоил почетные наименования 11 воинским формированиям Глава ОСК: в России создаются новые разгонные системы для самолетов на авианосце "Вертолеты России" поставили в 2017 году 213 машин различным заказчикам
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу48
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Россия может остаться без военного транспортника54
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа40
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение