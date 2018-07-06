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Капитан Хуйсяо будет командовать на флоте в Китае
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Капитан Хуйсяо будет командовать на флоте в Китае 

News.ru 6 июля 2018
Вэй Хуйсяо (Wei Huixiao) станет первой женщиной капитаном в истории военно-морского флота Китая. Сейчас она проходит необходимую подготовку, чтобы получить новое звание. Для страны это прецедент, о котором пишут в национальных СМИ.
Сорокалетняя военнослужащая проходит квалификационные испытания и «только один шаг отделяет ее от того, чтобы стать первой женщиной капитаном», — пишет Naval News, ссылаясь на PLA Daily.
Издание рассказывает, что Вэй родом из Байса и сейчас служит в звании капитана-стажера ракетного эсминца Чжэнчжоу. После стажировки она, вероятно, станет капитаном этого военного судна.
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