Капитан Хуйсяо будет командовать на флоте в Китае

Вэй Хуйсяо (Wei Huixiao) станет первой женщиной капитаном в истории военно-морского флота Китая . Сейчас она проходит необходимую подготовку, чтобы получить новое звание. Для страны это прецедент, о котором пишут в национальных СМИ.

Сорокалетняя военнослужащая проходит квалификационные испытания и «только один шаг отделяет ее от того, чтобы стать первой женщиной капитаном», — пишет Naval News, ссылаясь на PLA Daily.

Издание рассказывает, что Вэй родом из Байса и сейчас служит в звании капитана-стажера ракетного эсминца Чжэнчжоу. После стажировки она, вероятно, станет капитаном этого военного судна.