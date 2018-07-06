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Три украинских солдата погибли во время учений
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Три украинских солдата погибли во время учений 

Свободная пресса 6 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В ровенской области Украины трое военнослужащих ВСУ погибли во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой из-за разрыва миномёта.
«По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства.
После инцидента командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины принял решение приостановить учения, идёт расследование инцидента, пишут Argumenti.ru.
Напомним, второго июля начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил о том, что подписал приказ о декоммунизации в армии.
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