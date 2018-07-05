Как американский спецназ попадает в тыл противника

Военно-морские силы США и Корпус морской пехоты заключили контракт на приобретение 39 конвертопланов V-22 Osprey («Оспрей»-«Скопа»). Соглашение с производителем аппаратов Bell-Boeing суммой в $4,2 млрд предполагает поставку модификации CMV-22B для военных моряков и 14 MV-22B для морской пехоты.

Поставка новых конвертопланов будет завершена до 2024 года, сообщает американское издание DefenceNews. ВМС планируют использовать летательные аппараты для снабжения с берега авианосцев, а морпехи, как и раньше, для переброски личного состава к месту проведения операций и последующей эвакуации. Также производители занялись разработкой модулей вооружения для «Оспрей». В дальнейшем, передаёт National Interest, это позволит использовать аппарат для огневой поддержки десантных операций.

Конвертоплан — уникальный летательный аппарат с поворотными двигателями, совмещающий скоростные характеристики и дальность самолёта с одной стороны и маневренность и способность осуществлять вертикальные или сверхкороткие взлёт и посадку вертолёта — с другой.

Единственный серийно выпускаемый конвертоплан «Оспрей», более тридцати лет разрабатываемый компаниями Bell и Boeing , поступил к американским военным в 2005 году. Летательный аппарат активно используется Пентагоном в операциях по всему миру.

Именно «Оспрей» в 2011 году перевёз тело убитого в ходе спецоперации Усамы бен Ладена из авиабазы Баграм в Афганистане на борт авианосца «Карл Винсон», где террорист №1 и был похоронен в море.

В 2017 году в Йемене «Оспрей», использовавшийся для доставки американского спецназа к месту проведения спецоперации против террористов, получил серьёзные повреждения при посадке. Военные вынуждены были уничтожить его при эвакуации. В том же году сообщалось о жёсткой посадке, совершённой конвертопланом с американскими морпехами на борту в Сирии . Двое военнослужащих получили лёгкие ранения.

Конвертоплан неоднократно критиковался за высокую аварийность и дороговизну. По открытым данным, более чем за десять лет эксплуатации «Оспрей» в результате аварий было безвозвратно потеряно около десятка аппаратов и погибло почти полсотни военнослужащих. Конвертоплан даже удостоился нелестной оценки сенатора Джона Маккейна , саркастически заявившего, что машина «смотрится отлично, когда не стоит в ремонте».

Между тем, американские военные не отказываются от использования конвертопланов и даже, как видим, продолжают заключать дополнительные контракты на их приобретение.

Чужой земли и даром нам не надо

Как отметил в комментарии News.ru заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, большинство технических проблем и аварийных ситуаций у конвертопланов возникает при переходе с «самолётного» режима на «вертолётный», и наоборот, то есть, при повороте двигателей.

«В этом направлении и ведётся модернизационная работа. Но чем сложнее техника, тем больше у неё отказов. Ничего необычного в этом нет», — указал он.

Дрозденко считает, что активное использование конвертопланов логично с точки зрения общей концепции применения вооружённых сил США, предполагающей совершение военных операций глубоко на территории других государств.

«Под это и «затачивается» вся техника. Главное преимущество «Оспрей» состоит в том, что это полусамолёт-полувертолёт. Он имеет очень низкий ход оборачиваемости. В то время, как обычный вертолёт летит со скоростью 200-250 километров в час, скорость «Оспрей» превышает вертолётную в два раза. Это позволяет быстро и оперативно доставить десант с палубы корабля вглубь чужой территории, и, наоборот, потом эвакуировать его. Бюджет Пентагона позволяет совершенствовать ранее действительно аварийные аппараты», — отметил эксперт.

Россия , как и остальные страны, использует для переброски военных традиционные военно-транспортные вертолёты.