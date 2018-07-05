Военизация береговой охраны Китая вызывает опасения

В этом месяце береговая охрана Китая , аналогичная японскому Управлению безопасности на море, вошла в состав военизированной полиции, находящейся под крылом Центрального военного совета.

Это произошло в рамках реорганизации, необходимой для того, чтобы обеспечить Коммунистической партии единое управление государством. Четкая причина введения береговой охраны в состав Центрального военного совета, являющегося высшим военным органом, неизвестна.

Вчера три корабля береговой охраны Китая впервые после реорганизации вторглись в территориальные воды архипелага Сэнкаку, входящего в состав префектуры Окинава.

В Китае происходит постепенное слияние военных и полицейских сил. Если береговая охрана начнет принимать участие в военных операциях, это приведет к повышению напряжения вблизи Сэнкаку и в Южно-Китайском море.

В преддверии обмена визитами глав Японии и Китая отношения между странами улучшаются. Китай должен приложить усилия к тому, чтобы развеять все опасения. Япония также должна требовать от Китая убедительных объяснений.

Ранее береговая охрана была в составе Государственного океанологического управления Китая. Когда суда китайской береговой охраны приближались к территориальным водам Японии, на это реагировало японское Управление безопасности на море.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра (Itsunori Onodera) подчеркнул, что Япония продолжит хладнокровно реагировать на эти действия, наблюдая за развитием ситуации. Скорее всего на данном этапе необходимо тщательно проанализировать намерения Китая. Министерство обороны Китая пояснило, что основные функции береговой охраны не изменятся.

Тем не менее на деле все по-другому. В мае береговая охрана начала осуществлять совместное патрулирование с ВМС КНР в Южно-Китайском море, а также проводить учебные стрельбы боевыми боеприпасами.

Милитаризация береговой охраны продолжается, в связи с чем растут опасения по поводу того, что ее суда укрупнятся и станут более оснащенными.

После сентября 2012 года, когда Япония национализировала архипелаг Сэнкаку, суда китайской береговой охраны неоднократно нарушали территориальные воды Японии. В конце прошлого месяца медицинское судно ВМС КНР прошло по прилегающей к территориальным водам зоне. С тех пор напряжение не спадает.

Чтобы предотвратить стихийные столкновения в Восточно-Китайском море и других регионах, в прошлом месяце правительства Японии и Китая запустили «Механизм коммуникации в воздухе и на море» в виде прямого диалога между министерствами обороны обеих стран.

Тем не менее этот механизм распространяется только на силы самообороны Японии и ВС КНР. Береговые охраны он не затрагивает. Требуется эффективная система.

С учетом расширения морских интересов Китай направил буровое судно в газовое месторождение, которое находится вблизи медианной линии, разделяющей Восточно-Китайское море на японскую и китайскую часть. В Южно-Китайском море Китай усиливает военную мощь. Кроме того, он ускоряет темпы постройки собственных авианосцев.

В совместном японо-китайском заявлении, опубликованном в 2008 году, сказано: «Восточно-Китайское море — это регион мира, сотрудничеств и дружбы».

Японии следует не поддаваться на китайские провокации, развивать диалог на различных уровнях и прилагать усилия к взаимопониманию.