Ещё
Более 39 тысяч абитуриентов будут поступать в вузы Минобороны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 39 тысяч абитуриентов будут поступать в вузы Минобороны 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Приемные комиссии вузов Минобороны РФ в 2018 году отобрали личные дела 39 тысяч абитуриентов, сообщило министерство.
"В высших учебных заведениях Минобороны России находится на рассмотрении более 39 тысяч личных дел кандидатов", — сообщили в Минобороны, отметив, что среди них — более трех тысяч девушек.
"В текущем году осуществляется набор в 35 высших военно-учебных заведений по 230 различным военным специальностям и 36 специализациям", — поясняется в сообщении. В Минобороны отметили, что вступительные экзамены предварительно отобранных кандидатов уже начались, конкурс среди юношей — более 3,5 человек на место, среди девушек — более 16.
"Самыми востребованными учебными заведениями среди абитуриентов являются Военный университет, Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени В. Ф. Маргелова, Военный институт физической культуры, Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени К. К. Рокоссовского и Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова", — добавили в министерстве.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу256
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили15
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Названа разница в доходах богатых и бедных россиян24
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение