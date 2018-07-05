Более 39 тысяч абитуриентов будут поступать в вузы Минобороны

"В высших учебных заведениях Минобороны России находится на рассмотрении более 39 тысяч личных дел кандидатов", — сообщили в Минобороны, отметив, что среди них — более трех тысяч девушек.

"В текущем году осуществляется набор в 35 высших военно-учебных заведений по 230 различным военным специальностям и 36 специализациям", — поясняется в сообщении. В Минобороны отметили, что вступительные экзамены предварительно отобранных кандидатов уже начались, конкурс среди юношей — более 3,5 человек на место, среди девушек — более 16.

"Самыми востребованными учебными заведениями среди абитуриентов являются Военный университет, Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени В. Ф. Маргелова, Военный институт физической культуры, Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени К. К. Рокоссовского и Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова", — добавили в министерстве.