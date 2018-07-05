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Перевооружение РВСН завершится к 2028 году
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Перевооружение РВСН на новейшие ракетные комплексы завершится к 2028 году 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Перевооружение российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на новые ракетные комплексы завершится на рубеже 2027-2028 годов, сообщил журналистам в четверг командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
"РВСН до 2027-го и по отдельным моментам до 2030 года будут оснащаться новым вооружением и военной техникой. Перевооружение на боевые ракетные комплексы закончится на рубеже 2027-2028 годов", — сказал генерал в ходе учебно-методического сбора Ракетных войск.
По словам командующего, войска постоянно получают новые образцы вооружения и военной техники в рамках госпрограммы вооружения и гособоронзаказа, в том числе и тылового обеспечения.
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