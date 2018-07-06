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Мотострелки Балтфлота отработали действия в обороне и наступлении
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Мотострелки Балтфлота отработали действия в обороне и наступлении 

ТК «Звезда» 6 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В армейском корпусе БФ начался завершающий этап учений в составе отделений, расчетов и экипажей боевых машин.
Свыше трех тысяч военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота принимают участие в завершающем этапе учений, которые проходят сейчас на нескольких полигонах в Калининградской области.
Военнослужащие в составе отделений, расчетов и экипажей боевых машин отрабатывают действия в обороне, в наступлении и в ходе ведения инженерной разведки местности.
Мишени, имитирующие условного противника, поражаются из вооружения бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков, самоходных артиллерийских установок, зенитных ракетно-пушечных комплексов, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов. Половина боевых упражнений проводится в темное время суток.
Учения продлятся до середины июля.
Ранее мотострелки Балтфлота зачистили территорию от «боевиков» в Калининградской области.
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