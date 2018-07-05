Как англичане на Крите перебили десант Гитлера

В современном мире наступательные операции после артиллерийской подготовки, как правило, осуществляются с помощью выброса с самолетов воздушно десантных войск. Первую подобную операцию «Меркурий» немцы провели во время Первой мировой войны, сбросив в 1941 году во время захвата острова Крит. Но то, что должно было стать триумфом, неожиданно обернулось трагедией.

Захватить Крит

Весной 1941 года, когда до нападения на Советский Союз оставалось еще несколько месяцев в ставке Гитлера все чаще стали говорить о необходимости помочь союзной Италии в ее действиях в Африке и на Юге Европы. В итоге немцы решили провести военную операцию в Африке. Но вскоре после ее начала поняли, что воевать на другом континенте совсем не просто. Дело было не столько в сопротивлении войскам Вермахта государств Африки и противодействия англичан, сколько в отсутствии надежного тыла. Постоянные перебои с горючим, боеприпасами и провиантом ощущались буквально ежедневно. Немецкие караваны, идущие к Африке, топили английские корабли. При этом главной базой флота Великобритании в Средиземном море являлся остров Крит. Взять его нужно было, во что бы то ни стало. Для решения этой задачи фюреру предложили устроить не морской, а воздушный десант для захвата острова. Гитлер скептически отнесся к данному предложению, но после длительных уговоров все, же согласился.

Обреченный десант

Голландии и Предполагалось, что на Крит будет выброшена живая сила 7-ой парашютной дивизии. Причем у немцев это была не первая подобная операция. Ранее силами этой 7-ой дивизии захватывались объекты в Норвегии Бельгии . Но, настолько масштабного выброса десанта немцы еще не проводили. На головы защитников Крита молниеносно должно было обрушиться около 10 000 парашютистов. Дополнительно с моря предполагалась высадка десанта, состоящего из 7 000 человек. У немцев не оказалось даже достаточного количества самолетов для проведения столь масштабной операции. Десант должен был быть доставлен до острова в три захода. Обороняли же Крит, по данным немецкой разведки всего 5 000 англичан. По предварительным расчетам они не могли продержаться и одного часа. Так думали немцы. В реальности на острове находился гарнизон из 40 000 прекрасно обученных солдат и офицеров. Данный факт резко менял расклад сил в случае воздушно-морской атаки на остров. Мало того, английская разведка узнала планы операции «Меркурий» за несколько дней до его начала и успела основательно подготовиться. Десант превратился в настоящую бойню. По самолетам били орудия ПВО острова, а парашютистов косили из пулеметов. К тому же парашютисты, по сути, были безоружными. Каждый из них имел лишь нож и пистолет. Автоматы и пулеметы они должны были получить уже на земле из сброшенных одновременно с десантом ящиков с оружием. Сделать этого они, разумеется, не смогли. Из 10 000 тысяч десантников до земли живыми добралось лишь 6 000. Но и их ждала грустная участь. Английские войска окружили их и теснили к скалам, чтобы сбросить в море.

Смертельная атака

Тем не менее, немцы не смирились с поражением. На остров в помощь стоявшим намертво остаткам десантников были брошены егеря и морской десант. Юнкерсы с егерями нагло садились прямо на английский аэродром. Их расстреливали. Самолеты горели, но из них под пулями выскакивали егеря и мгновенно вступали в бой. Ценой неимоверных потерь немцы, буквально чудом захватили аэродром. Началась переброска подкрепления с континента. Несмотря на численное превосходство, англичане вынуждены отступить, а спустя сутки эвакуироваться с острова. Операция завершилась, как и планировалось победой фашистов. Но цена, заплаченная за нее, оказалась слишком высока. Из 22 000 человек штурмовавших Крит погибло 6500 человек. В сторону острова за сутки вылетело 500 немецких самолетов, из которых сбили или сожгли на земле 270. Гитлер пребывал в ярости, но поделать ничего не мог…