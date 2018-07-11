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ОБСЕ выступила за вывод российских войск из Приднестровья
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ОБСЕ выступила за вывод российских войск из Приднестровья 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла предложенные делегацией Молдавии поправки в резолюцию, которые призывают Россию вывести миротворческие войска из Приднестровья. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу парламента Молдавии.
"Поправки, внесенные в резолюции сессии ПА ОБСЕ о выводе российских войск из Приднестровского региона и о трансформации миротворческой миссии на Днестре в международную гражданскую миссию наблюдателей под эгидой международных организаций, были приняты по предложению делегации Молдовы", — гласит сообщение.
Поправки поддержали также делегации Украины, Румынии, США, Великобритании, Грузии и Литвы.
Ранее ГА ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья.
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