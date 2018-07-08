Источник: опытный образец тяжелого беспилотника начнет полеты в этом году

Опытный образец тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник» разработки компании «Сухой» начнет испытательные полеты в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Работы по тяжелому дальнему БПЛА «Охотник» находятся на завершающем этапе. В частности, закончено создание опытного образца, который в этом году начнет выполнение испытательных полетов», — сказал источник в «оборонке». Собеседник агентства добавил, что «работы ведутся на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова (входит в ПАО „Сухой“)».

Контракт на разработку тяжелого ударного БПЛА «Охотник» массой 20 тонн, по данным открытых источников, был подписан между военным ведомством и компанией «Сухой» в 2011 году. В 2014 году был создан макет беспилотника для проведения наземных испытаний. По неподтвержденным данным, «Охотник» создан по схеме «летающее крыло» с применением композиционных материалов и радиопоглащающего покрытия (технология stealth), аппарат имеет реактивную силовую установку и должен развивать скорость до 1 тысячи км/час.

Главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов считает, что речь, возможно, идет о создании беспилотного аппарата, похожего на такие зарубежные разработки, как X-47B компании Northrop Grumman или Phantom Ray компании Boeing (оба выполнены по схеме «летающее крыло», имеют взлетную массу 20 и 16 тонн соответственно).

«Вероятно, что «Охотник» проектировался с расчетом на те же задачи, что и американские БПЛА, — поражение систем ПВО, пунктов связи и управления противника в условиях, когда применение пилотируемых средств связано с существенным риском для экипажей», — считает эксперт.

Федутинов отметил, что первые полеты американских аналогов состоялись в 2011 году, однако оба БПЛА остались прототипами и в серию не пошли из-за незрелости технологий, прежде всего связанных с возможностями работы в автономном режиме. «Нельзя исключать, что „Охотник“ также будет неким демонстратором технологий, на котором будут отрабатываться решения, которые впоследствии будут использованы на других перспективных беспилотниках», — добавил эксперт.