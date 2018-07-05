В Китае представлена система военной подготовки, основанная на технологии виртуальной реальности

Пекин, 5 июля / Синьхуа / — В среду Китай запустил систему военной подготовки, основанную на технологии виртуальной реальности.

Надев шлем виртуальной реальности и датчики тела, проходящие подготовку курсанты попадают на виртуальное поле боя и участвуют в боевой подготовке с реальными и виртуальными членами команды.

В отличие от других игровых устройств, система виртуальной реальности была спроектирована и разработана корпорацией China Electronic Technology Group Corporation в соответствии с реальными условиями проведения операций. -0-