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В Кронштадт пришел «Владикавказ»
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Подлодка Северного флота «Владикавказ» пришла в Кронштадт для участия в параде ВМФ 

ТК «Звезда» 6 июля 2018
Фото: Фото: МО РФ
Военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля.
Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» проекта 877, осуществив межфлотский переход с Северного флота на Балтику, прибыла в Кронштадт для участия в Главном Военно-Морском Параде, который состоится в 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.
Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» была построена на судостроительном заводе Красное Сормово и зачислена в состав Северного флота. Наименование «Владикавказ» было присвоено кораблю после подписания договора о шефском взаимодействии с администрацией Северной Осетии.
В 2015 году подводная лодка прошла плановый ремонт и модернизацию в Центре судоремонта «Звездочка» (г. Северодвинск Архангельской области), выполнила комплекс ходовых испытаний на Белом море и вернулась в строй соединения подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. В ходе ремонта и модернизации на ДЭПЛ "Владикавказ" были существенно улучшены характеристики бортового радиоэлектронного оборудования, систем управления движением, а также обновлены системы управления энергетической установкой и системы жизнеобеспечения.
Дизель-электрические подводные лодки данного проекта являются одними из самых малошумных подводных кораблей. Корпус лодки впервые в отечественном подводном кораблестроении был выполнен в, так называемой, «дирижабельной» форме с удлинением, позволяющем значительно улучшить обтекаемость, и с минимумом технических забортных отверстий. Форма такого корпуса позволила улучшить скорость в подводном положении и значительно снизить шумность. Подводные лодки проекта 877 оснащены современным ракетным и торпедным вооружением, отличаются высокой скрытностью. Основное предназначение — борьба с надводными кораблями и подводными лодками.
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