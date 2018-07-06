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Офицер Михайловской военной артиллерийской академии признан лучшим командиром артбатареи
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Офицер Михайловской военной артиллерийской академии признан лучшим командиром артбатареи 

ТК «Звезда» 6 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Во всеармейских соревнованиях на Кубок маршала артиллерии Владимира Михалкина, который завершился на Лужском полигоне в Ленинградской области, принимали участие военнослужащие всех военных округов, Северного флота и Росгвардии.
Офицер Михайловской военной артиллерийской академии Алексей Малов признан лучшим командиром батареи по итогам всеармейских соревнований на Кубок маршала артиллерии Владимира Михалкина. Конкурс, собравший лучших представителей военных округов, Северного флота и Росгвардии, завершился на Лужском полигоне в Ленинградской области.
«Во время церемонии награждения Алексей Малов получит погоны капитана. Лучший результат среди представителей округов показал военнослужащий Западного военного округа», — сообщил в беседе с журналистами начальник Михайловской военной артиллерийской академии, выступившей организатором соревнований, генерал-лейтенант Сергей Баканеев.
В ходе конкурса командиры батарей, прошедшие отборочные этапы на уровне подразделений, воинских частей и округов, должны были продемонстрировать тактические и специальные навыки, знание всех современных артиллерийских систем, умение использовать автоматизированные комплексы управления войсками и корректировать огонь с помощью беспилотных летательных аппаратов. Также проверялась физическая подготовка конкурсантов, умение пользоваться стрелковым оружием от пистолета до противотанкового гранатомета. Наконец, каждый участник должен был выполнить упражнения из курса вождения грузовика КамАЗ.
«Для Михайловской академии очень важно проводить эти соревнования, потому что мы можем извлечь какие-то уроки, увидеть недостатки, чтобы устранить их в ходе обучения будущих офицеров», — сказал генерал-лейтенант Сергей Баканеев.
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