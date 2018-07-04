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Шесть выпускников вузов Новосибирской области пополнят научные роты Вооруженных Сил
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Шесть выпускников вузов Новосибирской области пополнят научные роты Вооруженных Сил 

ТК «Звезда» 4 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Новобранцам предстоит служить в научных подразделениях Военно-Морского Флота, Военных академий связи в Санкт-Петербурге и Краснодаре, а также Главного управления Минобороны России в Сергиевом Посаде.
Военный комиссариат Новосибирской области отправил шесть выпускников вузов региона для прохождения срочной службы в научных ротах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Новобранцы пополнят ряды военнослужащих научных подразделений Военно-Морского Флота, Военных академий связи в Санкт-Петербурге и Краснодаре, а также Главного управления Минобороны России в Сергиевом Посаде.
Молодое пополнение было отобрано по итогам высоких показателей в учебе. Новобранцы получили дипломы о высшем образовании по техническим специальностям в Новосибирском государственном техническом университете, Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики и Сибирском государственном университете геосистем и технологий.
На сборном пункте молодые люди получили вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты. В дороге к местам прохождения военной службы для них будет организовано горячее питание.
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