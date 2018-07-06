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В Алеппо возобновились ракетные обстрелы
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В Алеппо возобновились ракетные обстрелы 

Парламентская газета 6 июля 2018
Фото: Парламентская газета
На западе сирийской провинции Алеппо возобновились обстрелы. Военные ведут огонь по позициям джихадистов возле населённого пункта Ас-Сулюм, передаёт «Федеральное агентство новостей».
Ракетный обстрел ведётся по укреплённым позициям террористов. Бойцы республиканской армии выпустили не менее трёх десятков снарядов по объектам исламистов. Спецоперация официального Дамаска стала ответом на действия бандформирований: накануне радикалы применили миномёты против правительственных войск. В соседней мухафазе Даръа бойцы взяли под контроль ещё несколько стратегически важных точек. В ходе боёв армейцам удалось ликвидировать не менее семи боевиков.
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