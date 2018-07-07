Разведчики ЦВО освободили населенный пункт от «боевиков»

По легенде учений, поселок удерживали два десятка хорошо вооруженных экстремистов.

Разведчики вплавь подбираются к поселку, который захватили условные террористы. В Челябинской области тренируются военнослужащие соединений и частей Центрального военного округа — почти тысяча человек.

Группа наблюдения должна найти огневые точки противника, определить его силы и численность. Наблюдатели выявили местонахождение главарей и пулеметчиков. А далее, за дело принимаются снайперы и БТРы.

На противника обрушивается шквал огня, под прикрытием которого разведчики продвигаются к штабу экстремистов. Задача при этом — освободить заложников.