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Разведчики ЦВО освободили населенный пункт от «боевиков»
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Разведчики ЦВО освободили населенный пункт от «боевиков» 

ТК «Звезда» 7 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
По легенде учений, поселок удерживали два десятка хорошо вооруженных экстремистов.
Разведчики вплавь подбираются к поселку, который захватили условные террористы. В Челябинской области тренируются военнослужащие соединений и частей Центрального военного округа — почти тысяча человек.
Группа наблюдения должна найти огневые точки противника, определить его силы и численность. Наблюдатели выявили местонахождение главарей и пулеметчиков. А далее, за дело принимаются снайперы и БТРы.
На противника обрушивается шквал огня, под прикрытием которого разведчики продвигаются к штабу экстремистов. Задача при этом — освободить заложников.
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