В Калининградском военно-морском вузе начала работу приёмная комиссия

Курсанты будут набираться для обучения по программам высшего (офицеры) и среднего профессионального (мичманы) военно-морского образования.

В филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде начались вступительные испытания для вчерашних школьников. Первые кандидаты уже начали прибывать в военно-морской вуз.

Приемной комиссией филиала будут рассмотрены результаты ЕГЭ, прохождение вступительных испытаний по физической подготовке, профессиональный отбор и медицинская комиссия.

С молодыми людьми, прибывающими в Калининград из регионов Российской Федерации , будут организованы экскурсии на профильные кафедры по специальности обучения, занятия по истории Вооруженных Сил и ВМФ России, по физической подготовке, культурно-досуговые мероприятий.

С каждым годом популярность учебы в военно-морском вузе возрастает. В нынешнем году конкурс в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде для молодых людей составляет в среднем 3 кандидата на место, для девушек — 8 кандидатов на место.

Ранее в филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде состоялись вступительные испытания для военнослужащих-кандидатов из округов и флотов ВС РФ.

В этом году для нужд ВМФ России в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде планируется набрать более 130 человек. Курсанты набираются для обучения по программам высшего (офицеры) и среднего профессионального (мичманы) военно-морского образования.

Набор абитуриентов продолжится до конца июля. 1 августа прошедшие испытания юноши и девушки будут зачислены на первый курс филиала.