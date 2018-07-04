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В Калининградском военно-морском вузе начала работу приёмная комиссия
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В Калининградском военно-морском вузе начала работу приёмная комиссия 

ТК «Звезда» 4 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Курсанты будут набираться для обучения по программам высшего (офицеры) и среднего профессионального (мичманы) военно-морского образования.
В филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде начались вступительные испытания для вчерашних школьников. Первые кандидаты уже начали прибывать в военно-морской вуз.
Приемной комиссией филиала будут рассмотрены результаты ЕГЭ, прохождение вступительных испытаний по физической подготовке, профессиональный отбор и медицинская комиссия.
С молодыми людьми, прибывающими в Калининград из регионов Российской Федерации, будут организованы экскурсии на профильные кафедры по специальности обучения, занятия по истории Вооруженных Сил и ВМФ России, по физической подготовке, культурно-досуговые мероприятий.
С каждым годом популярность учебы в военно-морском вузе возрастает. В нынешнем году конкурс в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде для молодых людей составляет в среднем 3 кандидата на место, для девушек — 8 кандидатов на место.
Ранее в филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде состоялись вступительные испытания для военнослужащих-кандидатов из округов и флотов ВС РФ.
В этом году для нужд ВМФ России в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде планируется набрать более 130 человек. Курсанты набираются для обучения по программам высшего (офицеры) и среднего профессионального (мичманы) военно-морского образования.
Набор абитуриентов продолжится до конца июля. 1 августа прошедшие испытания юноши и девушки будут зачислены на первый курс филиала.
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