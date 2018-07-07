Бойцы отряда ПДСС Черноморского флота выполнили подводные стрельбы из специальных пистолетов и автоматов

Подводные пловцы также отработали водолазные спуски на различные глубины, элементы подводного ориентирования в условиях ограниченной видимости и способы оказания медицинской помощи получившему баротравму.

Военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Новороссийской военной морской базы Черноморского флота (ЧФ) выполнили подводные стрельбы из специального оружия в рамках отработки учебно-боевых задач на специально оборудованных участках морского побережья в акватории Черного моря.

В ходе занятий личный состав отработал упражнения по подводному плаванию в различное время суток в полном водолазном снаряжении. Бойцы отряда ПДСС отработали навыки стрельбы из специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС по неподвижным и движущимся мишеням во время погружения. В качестве подводных мишеней использовались специальные ростовые макеты-мишени.

Также в ходе выполнения учебно-боевых задач подводные пловцы отработали водолазные спуски на различные глубины, элементы подводного ориентирования в условиях ограниченной видимости и способы оказания первичной медицинской помощи водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести.