Ещё
Бойцы отряда ПДСС Черноморского флота выполнили подводные стрельбы из специальных пистолетов и автоматов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бойцы отряда ПДСС Черноморского флота выполнили подводные стрельбы из специальных пистолетов и автоматов 

ТК «Звезда» 7 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Подводные пловцы также отработали водолазные спуски на различные глубины, элементы подводного ориентирования в условиях ограниченной видимости и способы оказания медицинской помощи получившему баротравму.
Военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Новороссийской военной морской базы Черноморского флота (ЧФ) выполнили подводные стрельбы из специального оружия в рамках отработки учебно-боевых задач на специально оборудованных участках морского побережья в акватории Черного моря.
В ходе занятий личный состав отработал упражнения по подводному плаванию в различное время суток в полном водолазном снаряжении. Бойцы отряда ПДСС отработали навыки стрельбы из специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС по неподвижным и движущимся мишеням во время погружения. В качестве подводных мишеней использовались специальные ростовые макеты-мишени.
Также в ходе выполнения учебно-боевых задач подводные пловцы отработали водолазные спуски на различные глубины, элементы подводного ориентирования в условиях ограниченной видимости и способы оказания первичной медицинской помощи водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести.
ТК «Звезда»: последние новости
Истребители РФ четыре раз поднимались на перехват разведчиков у российских границ День воинской славы России отметили военнослужащие ЦВО В Новосибирской ракетной дивизии прошел третий слет регионального отделения «Юнармии»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу99
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа67
Россия может остаться без военного транспортника56
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение