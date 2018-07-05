Ещё
Каспийская флотилия начала подготовку ко Дню ВМФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Каспийская флотилия начала подготовку ко Дню ВМФ 

ТК «Звезда» 5 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В парадном строю кораблей флотилии будут задействованы около десяти кораблей и катеров.
На Каспийской флотилии началась подготовка к параду кораблей и военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота. Более 1,2 тысячи военнослужащих из состава экипажей кораблей КФл и подразделений морской пехоты проводят частные тренировки элементов военно-спортивного праздника.
В парадном строю кораблей флотилии будут задействованы ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Углич» и «Астрахань», ракетный катер «Ступинец», базовый тральщик «Магомед Гаджиев» и гидрографическое судно «Анатолий Гужвин».
На День ВМФ астраханцам и гостям города будут представлены более 10 эпизодов военно-спортивного праздника. Зрители увидят учение по уничтожению кораблями средств воздушного нападения условного противника, морской бой с катерами «вражеских» диверсионно-разведывательных групп, десантную операцию по высадке морской пехоты и бой за пункт высадки, действия сил спасения по оказанию помощи аварийному кораблю.
После завершения праздника жители и гости Астрахани смогут пройти с экскурсиями по кораблям Каспийской флотилии, и ознакомиться с выставленными на них образцами вооружения и военной техники.
В праздничных мероприятиях примут участие более 1,2 военнослужащих КФл, будет задействовано более 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
ТК «Звезда»: последние новости
Истребители РФ четыре раз поднимались на перехват разведчиков у российских границ БДК «Николай Фильченков» выполнил артиллерийские стрельбы в морских полигонах Чёрного моря Оркестр морской пехоты Черноморского флота выступит в поддержку сборной России во время матча с Хорватией
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу71
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Россия может остаться без военного транспортника56
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа48
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение