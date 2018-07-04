Китайские невидимки взяли курс на США

Китае одновременно спущены на воду два новых эскадренных миноносца проекта 055. Церемония спуска создающихся для ВМС НОАК боевых кораблей состоялась в городе Далян на китайском судостроительном объединении Dalian Shipbuilding Industry Company (Group) (DSIC), входящем в состав государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC).

Dalian's two 055 destroyers launched today at the same time. No. 3 and 4 overall.



Recall no. 1 was launched from JN last year 28th June, technically it means China has launched 4 055s in the span of 1 year+4/5 days. pic.twitter.com/JUtm78LFQi— Rick Joe (@RickJoe_PLART) 3 июля 2018 г. Головной эсминец проекта 055 Nanchan («Наньчань») был спущен на воду в Шанхае 28 июня 2017 года. В ближайшее время ожидается, что он выйдет на заводские ходовые испытания и в следующем году будет введен в состав китайских ВМС. Спуск на воду второго строящегося корабля этого проекта был осуществлен 28 апреля 2018 года. В ближайшее время в Даляне и Шанхае ожидается спуск на воду еще двух китайских эскадренных миноносцев.

Сообщается, что эти построенные с применением стелс-технологий эсминцы являются самыми крупными в мире надводными эскадренными кораблями. Их водоизмещение составляет 13 тысяч тонн, а длина — 180 метров. Эскадренные миноносцы проекта 055 будут оснащены пусковыми установками со 112 универсальными пусковыми ячейками для ракет различного назначения.

Принципиально новый уровень

Старший научный сотрудник центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с News.ru отметил, что Китай обладает мощнейшей судостроительной промышленностью.

«Речь идет не только о военном кораблестроении, но и о гражданском судостроении. Сейчас этот сектор китайской промышленности даже страдает от кризиса перепроизводства на фоне замедления роста объемов мировой торговли», — считает эксперт.

Кашин напомнил, что китайцы неоднократно демонстрировали возможность создавать крупные серии боевых кораблей.

«Китай уже создал крупные серии фрегатов проектов 054, 054A, 054B. Кроме того, построены или находятся на завершающих стадиях строительства эсминцы новейшего проекта 052С, сравнимые по характеристикам с создающимися американскими эсминцами четвертого поколения типа «Арли Бёрк». Все это свидетельствует о гигантском потенциале и мощностях китайского военного кораблестроения», — пояснил он.

По мнению эксперта, эсминцы серии 055 выводят китайское военное кораблестроение на принципиально новый уровень.

«Корабли этой серии значительно крупнее традиционных эсминцев, их водоизмещение превышает 10 000 тонн. Они имеют более «продвинутое» радиоэлектронное оснащение, большее количество ячеек в универсальных установках вертикального пуска и способны нести на палубе до двух вертолетов. Кроме того, согласно ряду публикаций в китайских СМИ, в этих кораблях реализована концепция системы интегрированного электродвижения. Это новый тип энергетической установки, работающий на выработку электроэнергии, которая затем распределяется между корабельными потребителями, что дает возможность установить на корабли гораздо более энергоемкие системы вооружений. В частности, лазерное оружие и рельсотроны. Это серьезный шаг вперед, — рассказал Кашин. — По ряду показателей эсминцы серии 055, возможно, будут превосходить новейшие надводные корабли ВМС США, в частности, те же «Арли Бёрк». В них можно загружать сразу несколько разных типов ракет: зенитные, противокорабельные, а также крылатые ракеты для атаки наземных целей».

Китайские ВМС, по мнению Кашина, будут использовать корабли проекта 055 для сопровождения авианосных ударных групп.

«Эсминцы смогут осуществлять противовоздушную оборону и одновременно наносить ракетные удары по надводным и наземным целям», — добавил он.

Эксперт также указал, что китайцы сейчас переходят к созданию авианосных ударных групп по американскому образцу.

«В будущем они планируют отказаться от советской концепции создания авианосцев без катапульт с трамплином для взлета и в дальнейшем начнут строить авианосцы с катапультами. Создающийся в Шанхае авианосец проекта 002 будет оснащен катапультами, а следующий шаг — переход к строительству атомных авианосцев чисто «по американскому типу».