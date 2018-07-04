Севфлот продолжит экспедицию на Новую Землю

Северный флот продолжит экспедицию на Новую Землю

Отдельный спасательный отряд Северного флота завершил подготовку ко второму этапу комплексной экспедиции на Новую Землю. Морякам предстоит отправиться на спасательном буксире СБ-523 к острову Южному

— Участники экспедиции обследуют места стоянок первых исследователей архипелага, военные объекты времен Великой Отечественной войны, отремонтируют стелу, установленную на месте лагеря Экспедиции подводных работ особого назначения ЭПРОН, которая спасала ледокольный пароход "Александр Сибиряков", севший на мель в бухте Каменка, — сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга. — Также североморцы установят мемориальную доску в память об экспедиции Петра Пахтусова на Новую Землю, завершившейся 185 лет назад.

сследователям предстоит работа в условиях плохой погоды и сложной ледовой обстановки. Даже в разгар лета в районе Новой Земли нередки сильные ветры и резкие похолодания.

По словам Вадима Серги, второй этап экспедиции начнется через несколько дней, а завершится в День Военно-морского флота — главный профессиональный праздник всех военных моряков, который отмечается в 2018 году 29 июля.