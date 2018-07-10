У расположения мотострелковой дивизии ЗВО будет воздвигнут постамент с легендарным танком Т-34, принимавшим участие в знаменитом сражении под Прохоровкой

В торжественной церемонии, посвященной этому событию, примут участие представители командования общевойсковой армии, ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы.

Спустя 75 лет танк Т-34, переданный во время Великой Отечественной войны тамбовскими тружениками села танковому экипажу воинской части, историческое наименование которой носит вновь сформированная мотострелковая дивизия общевойсковой армии Западного военного округа, займет место на мемориале к годовщине победы советских войск на Курской дуге.

Танк был передан танковому экипажу, воевавшему в одном из самых крупных бронетанковых сражений Великой Отечественной войны — под Прохоровкой.

Особую гордость воинов-танкистов вызывал тот факт, что часть боевых машин соединения были дарственными. На башнях танков было написано «Тамбовский колхозник». Боевые машины построили на свои средства тамбовские сельчане — зачинатели патриотического движения сбора средств на строительство танковых колонн и авиаэскадрилий.

Торжественная встреча легендарного танка Т-34 с участием командования мотострелковой Висленской Краснознаменной, ордена Кутузова и Суворова дивизии и личного состава танковых подразделений состоится в поселке Солоти Белгородской области накануне 75-й годовщины победы в Прохоровском сражении. Танк будет привезен для проведения реставрации и постановки на постамент при въезде в расположение мотострелковой дивизии ЗВО.

В военные годы танк принимал участие в боях с фашистской Германией , после чего боевая техника не раз меняла место стоянки, но военнослужащим воинский части удалось сохранить танк Победы. В ближайшее время боевая машина займет почетное место и будет напоминать о подвиге советских воинов, на которых держит равнение нынешнее поколение защитников Отечества.

В торжественной церемонии встречи 11 июля примут участие представители командования общевойсковой армии и мотострелкового соединения, ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы, а также представители местной администрации и жители районного центра.