Ещё
У расположения мотострелковой дивизии ЗВО будет воздвигнут постамент с легендарным танком Т-34, принимавшим участие в знаменитом сражении под Прохоровкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У расположения мотострелковой дивизии ЗВО будет воздвигнут постамент с легендарным танком Т-34, принимавшим участие в знаменитом сражении под Прохоровкой 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В торжественной церемонии, посвященной этому событию, примут участие представители командования общевойсковой армии, ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы.
Спустя 75 лет танк Т-34, переданный во время Великой Отечественной войны тамбовскими тружениками села танковому экипажу воинской части, историческое наименование которой носит вновь сформированная мотострелковая дивизия общевойсковой армии Западного военного округа, займет место на мемориале к годовщине победы советских войск на Курской дуге.
Танк был передан танковому экипажу, воевавшему в одном из самых крупных бронетанковых сражений Великой Отечественной войны — под Прохоровкой.
Особую гордость воинов-танкистов вызывал тот факт, что часть боевых машин соединения были дарственными. На башнях танков было написано «Тамбовский колхозник». Боевые машины построили на свои средства тамбовские сельчане — зачинатели патриотического движения сбора средств на строительство танковых колонн и авиаэскадрилий.
Торжественная встреча легендарного танка Т-34 с участием командования мотострелковой Висленской Краснознаменной, ордена Кутузова и Суворова дивизии и личного состава танковых подразделений состоится в поселке Солоти Белгородской области накануне 75-й годовщины победы в Прохоровском сражении. Танк будет привезен для проведения реставрации и постановки на постамент при въезде в расположение мотострелковой дивизии ЗВО.
В военные годы танк принимал участие в боях с фашистской Германией, после чего боевая техника не раз меняла место стоянки, но военнослужащим воинский части удалось сохранить танк Победы. В ближайшее время боевая машина займет почетное место и будет напоминать о подвиге советских воинов, на которых держит равнение нынешнее поколение защитников Отечества.
В торжественной церемонии встречи 11 июля примут участие представители командования общевойсковой армии и мотострелкового соединения, ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы, а также представители местной администрации и жители районного центра.
ТК «Звезда»: последние новости
В ВТА стартовало учение с участием трех авиаполков Стартовал новый сезон сбора металлолома на острове Котельный «Новый» противотанковый: на Украине создали копию советского гранатомета
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог220
Россия установила космический рекорд206
Российского «Охотника» назвали выдумкой62
США ведут мир к энергетическому кризису38
Немец устроил дебош в центре Петербурга46
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение