Подавлявших протесты в Ереване полицейских отправляют в оккупированный Карабах

БАКУ , 3 июл — Sputnik . Армянские власти могут отправить внутренние войска полиции в оккупированный Карабах для прохождения службы, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на газету «Грапарак».

"Хотя по закону «О внутренних войсках» одна из задач этих войск — «участие в защите», однако прежние власти использовали их для подавления протестных движений. Начальник полиции Валерий Осипян в субботу встретился с подразделением и сообщил, что он получил предложение от министерства обороны и согласился. Само решение — премьера Никола Пашиняна", — отмечается в статье.

Согласно газете, только одно подразделение выразило недовольство.

Осипян сказал, что с 15 августа внутренние войска будут отправлены в оккупированный Карабах с 15-дневной сменой на линии фронта. За эти дни они получат доплату. Из полиции подтвердили факт встречи и сказали, что когда будет такое решение, они его обнародуют, отмечает издание.