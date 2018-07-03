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Подавлявших протесты в Ереване полицейских отправляют в оккупированный Карабах
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Подавлявших протесты в Ереване полицейских отправляют в оккупированный Карабах 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 3 июл — Sputnik. Армянские власти могут отправить внутренние войска полиции в оккупированный Карабах для прохождения службы, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на газету «Грапарак».
"Хотя по закону «О внутренних войсках» одна из задач этих войск — «участие в защите», однако прежние власти использовали их для подавления протестных движений. Начальник полиции Валерий Осипян в субботу встретился с подразделением и сообщил, что он получил предложение от министерства обороны и согласился. Само решение — премьера Никола Пашиняна", — отмечается в статье.
Согласно газете, только одно подразделение выразило недовольство.
Осипян сказал, что с 15 августа внутренние войска будут отправлены в оккупированный Карабах с 15-дневной сменой на линии фронта. За эти дни они получат доплату. Из полиции подтвердили факт встречи и сказали, что когда будет такое решение, они его обнародуют, отмечает издание.
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