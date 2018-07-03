Ракетчики ЦВО проведут боевые стрельбы из ЗРК С-300 в Бурятии

Налет условного противника будут имитировать сверхзвуковые ракеты-мишени «Армавир», «Бекас» и «Пищаль».

Боевые пуски проведут расчеты ЗРК С-300 Центрального военного округа на полигоне в Бурятии . Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

«Расчеты комплексов С-300 Центрального военного округа, дислоцированного в Красноярском крае, проведут боевые пуски в Республике Бурятия», — говорится в сообщении.

В рамках учений красноярские зенитчики совершили марш комбинированным способом и преодолели более двух тысяч километров. В частности, они своим ходом проехали 150 километров от станции выгрузки до полигона «Телемба».

В настоящее время военнослужащие приступили к сдаче зачетов на допуск к боевой стрельбе, а также подготовке техники к предстоящим действиям.

В ходе учений будет разыграно несколько тактических эпизодов по прикрытию объектов от массированного ракетного авиационного удара на фоне сложной помеховой обстановки. Налет условного противника будут имитировать сверхзвуковые ракеты-мишени «Армавир», «Бекас» и «Пищаль», обладающие скоростными характеристиками и траекторией полета реальных крылатых ракет и самолетов.