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В Китае завершилось испытание системы перехвата дронов
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В Китае завершилось испытание системы перехвата дронов 

Свободная пресса 6 июля 2018
В Китае завершено тестирование БПЛА-перехватчиков, которые были разработаны государственной корпорацией аэрокосмической науки и промышленности.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) со специальным дизайном проводили слежку и осуществляли перехват нелегальных дронов, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
При этом отмечается, что данная система перехвата основана на базе беспилотных летательных аппаратов. Она преследует цель с помощью управляемых технологий по контролю, а после приближения к ней захватывает её в сеть.
Кроме того, система БПЛА-перехватчиков эффективно увеличивает дальность перехвата, решает вопросы, связанные с расстоянием и вероятностью перехвата, а также себестоимостью использования.
Также она может удовлетворять задачи по обеспечению безопасности, а при необходимости осуществлять антитеррористические меры.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Китай обновил мировой рекорд, одновременно запустив в небо 200 беспилотников.
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