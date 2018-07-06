В Китае завершилось испытание системы перехвата дронов

Китае завершено тестирование БПЛА-перехватчиков, которые были разработаны государственной корпорацией аэрокосмической науки и промышленности.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) со специальным дизайном проводили слежку и осуществляли перехват нелегальных дронов, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

При этом отмечается, что данная система перехвата основана на базе беспилотных летательных аппаратов. Она преследует цель с помощью управляемых технологий по контролю, а после приближения к ней захватывает её в сеть.

Кроме того, система БПЛА-перехватчиков эффективно увеличивает дальность перехвата, решает вопросы, связанные с расстоянием и вероятностью перехвата, а также себестоимостью использования.

Также она может удовлетворять задачи по обеспечению безопасности, а при необходимости осуществлять антитеррористические меры.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Китай обновил мировой рекорд, одновременно запустив в небо 200 беспилотников.

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