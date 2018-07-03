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С большим успехом проходят концерты Центрального военного оркестра в Республике Армения.
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С большим успехом проходят концерты Центрального военного оркестра в Республике Армения. 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Россию в Армении представляет Центральный военный оркестр Минобороны РФ (ЦВО) — ведущий творческий коллектив Вооруженных Сил Российской Федерации и один из самых известных оркестров мира, постоянный участник и «визитная карточка» Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
29 июня в Армении стартовал второй Межгосударственный фестиваль «Россия — Армения, мост дружбы» под девизом «Главное — Отчизне служить» имени Арно Бабаджаняна.
Россию в Армении представляет Центральный военный оркестр Минобороны РФ (ЦВО) — ведущий творческий коллектив Вооруженных Сил Российской Федерации и один из самых известных оркестров мира, постоянный участник и «визитная карточка» Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
29 июня российские музыканты дали концерт в Спортивно-культурном центре города Гюмри для военнослужащих Российской базы и жителей города. Продолжился музыкальный марафон 30 июня в городе Дилижан.
1 июля Центральный военный оркестр МО РФ совместно с оркестрами Генерального штаба, МЧС и полиции Республики Армения приняли участие в Шествии коллективов-участников Фестиваля по улицам Еревана. Затем российские военнослужащие возложили венки и цветы к вечному огню мемориального комплекса Цицернакаберд. Для всех собравшихся солистка ЦВО Наталья Манулик исполнила музыкальную композицию «Вокализ» Арно Бабаджаняна.
«Россию и Армению связывают узы давней дружбы. Наши деды и прадеды сражались плечом к плечу с фашистскими захватчиками в годы Великой отечественной войны. Нам есть что помнить, нам есть кем гордиться, поэтому мы с радостью уже второй год подряд принимаем участие в этом Фестивале. Проведение подобного рода мероприятий не только способствует популяризации военно-музыкальной культуры, но, что гораздо важнее, служит развитию межгосударственного сотрудничества и пропаганде мирных инициатив между военными ведомствами разных стран», — отметил начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации — главный военный дирижер полковник Тимофей Маякин.
Завершится Фестиваль 4 июля большим гала-концертом Центрального военного оркестра в Ереване на площади Республики. Солисты из России и Армении исполнят известные и всеми любимые произведения легендарного советского композитора народного артиста СССР Арно Бабаджаняна.
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