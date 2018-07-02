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Призывников отправят в новые инновационные роты
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Призывников Татарстана и Оренбуржья отправят в новые инновационные роты 

РИА Новости 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Военкоматы Татарстана и Оренбуржья первыми отправят призывников в военный инновационный технополис "Эра" Минобороны РФ в Анапе, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Военные комиссариаты республики Татарстан и Оренбургской области первыми отправят граждан для прохождения службы в военном инновационном технополисе "Эра" министерства обороны РФ, который был создан указом президента РФ", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, торжественная отправка призывников состоится 4 и 5 июля на сборных пунктах Татарстана и Оренбуржья. Из Казани будут отправлены пятеро призывников, из Оренбурга — трое. Среди них Виталий Кравченко, который родился и вырос в казахстанском Байконуре, окончил филиал Московского авиационного института по специальности "экспериментальная отработка летательных аппаратов". После окончания вуза Кравченко проработал пять лет в космическом центре имени Хруничева.
За годы работы он разработал и внедрил рационализаторское предложение по оптимизации систем обеспечения теплового режима приборных контейнеров системы управления ракетой-носителем "Протон-М". Приглашение для прохождения военной службы по призыву в технополисе "Эра" Кравченко получил после отправки резюме через официальный сайт Минобороны России, уточнили в ЦВО.
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