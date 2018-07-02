Призывников отправят в новые инновационные роты

Призывников Татарстана и Оренбуржья отправят в новые инновационные роты

Военкоматы Татарстана и Оренбуржья первыми отправят призывников в военный инновационный технополис "Эра" Минобороны РФ Анапе , сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Военные комиссариаты республики Татарстан и Оренбургской области первыми отправят граждан для прохождения службы в военном инновационном технополисе "Эра" министерства обороны РФ, который был создан указом президента РФ", — говорится в сообщении.

За годы работы он разработал и внедрил рационализаторское предложение по оптимизации систем обеспечения теплового режима приборных контейнеров системы управления ракетой-носителем "Протон-М". Приглашение для прохождения военной службы по призыву в технополисе "Эра" Кравченко получил после отправки резюме через официальный сайт Минобороны России, уточнили в ЦВО.