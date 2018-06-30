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Военные психологи ВВО провели тестирование около 6 тысяч новобранцев весеннего призыва
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Военные психологи ВВО провели тестирование около 6 тысяч новобранцев весеннего призыва 

ТК «Звезда» 30 июня 2018
Фото: ТК «Звезда»
Результаты работы психологов и социологов ВВО показали, что свыше 98% опрошенных военнослужащих пошли служить с желанием.
Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа совместно с психологами и социологами соединений и воинских частей округа проводят тестирование новобранцев, прибывших в войска ВВО в ходе весенней 2018 года призывной кампании, уже изучено около 6 тысяч призывников.
Исследования проводились с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа характеристик и документов.
Результаты работы психологов и социологов ВВО показали, что свыше 98% опрошенных военнослужащих пошли служить с желанием.
Высшее образование до службы в Вооруженных силах получили более 400 человек, среднее профессиональное образование имеют свыше 1,3 тысячи новобранцев, общее основное около 2 тысяч призывников, 11 классов закончили более 1,5 военнослужащих.
До поступления на службу около 2 тысяч новобранцев проходили обучение, свыше 2,1 тысяч работали.
Исследования проводились с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.
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