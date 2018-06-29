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Более 5 тыс. военнослужащих ЗВО привлечены к занятиям по метанию боевых гранат
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Более 5 тыс. военнослужащих ЗВО привлечены к занятиям по метанию боевых гранат 

ТК «Звезда» 29 июня 2018
Фото: ТК «Звезда»
После изучения материальной части, требований безопасности, правил обращения с гранатами и условий выполнения упражнений мотострелки перешли к освоению приёмов броска из различных положений.
На полигонах Западного военного округа (ЗВО) проходят занятия по метанию боевых ручных осколочных гранат.
После изучения материальной части, требований безопасности, правил обращения с гранатами и условий выполнения упражнений мотострелки перешли к освоению приёмов броска из различных положений. Первые броски военнослужащие выполняют учебными боеприпасами и только после этого переходят к выполнению упражнения с применением боевых гранат.
На полигонах оборудованы окопы и укрытия для метания гранат из положения стоя, с колена и лёжа. Мишень представляет собой габарит с расположенными в нём тремя ростовыми фигурами на удалении 25 метров от укрытия. Для получения отличной оценки военнослужащие должны попасть гранатой в центр габарита и поразить минимум две фигуры, при этом время от команды «Гранатой огонь» до разрыва боеприпаса не должно превышать 30 секунд.
Занятия в течение недели проходят на полигонах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской и Смоленской областях.
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