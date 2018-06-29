Медведев назвал Россию великой морской державой с легендарными традициями 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских кораблестроителей с профессиональным праздником, который отмечается 29 июня.
«Россия — великая морская держава. У нас не только легендарные традиции в кораблестроении, заложенные ещё Петром I, но и сильный современный флот, которым мы все гордимся», — говорится в поздравлении Медведева, опубликованном на сайте правительства.
Он отметил, что Россия высоко ценит труд корабелов.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что для ВМФ России создадут новый авианосец.