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Почему российский авианосец назвали «кораблем позора»
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«Адмирал Кузнецов»: почему российский авианосец назвали «кораблем позора» 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: mil.ru
Американский аналитический военно-политический журнал The National Interest назвал российский авианосец «Адмирал Кузнецов» худшим кораблем своего класса за всю историю существования военных морских судов — якобы из-за того, что на «Кузнецове» застопорилась «эволюция» караблестроения в ВМФ России и с тех пор ничего похожего, а тем более, усовершенствованного, у нас не создано.

Отчего его «запозорили» британцы

В прошлом году российский авианосец с удовольствием просклоняли западные СМИ, а впоследствии на эту историю эхом откликнулись и отечественные средства массовой информации — в адрес «Адмирала Кузнецова» разразился оскорблениями министр обороны Великобритании Майкл Феллон, когда «Кузнецов» вместе с атомным крейсером «Петром Великим» проходил мимо берегов королевства, возвращаясь после участия в боевой операции из Сирии домой.
«Кораблем позора» Феллон назвал «Адмирала Кузнецова» за то, что участие авианосца в военном конфликте «увеличило страдания сирийского народа». В унисон с британцами выступил тогда оппозиционный политик и бизнесмен Константин Боровой, также давший украинским СМИ уничижительные оценки деятельности авианосца в Сирии.
Российские корабли по приказу руководства британского Минобороны сопровождали истребители RAF Typhoon и фрегат HMS St. Albans. Официальная реакция Минобороны России на этот демарш была саркастической: российские военные заявили, что ни в каких эскорт-услугах со стороны Великобритании в данном случае авианосец не нуждается.

Что собой представляет российский авианосец…

Согласно открытым источникам, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», входящий в состав Северного флота, до этого названия (на стадии проекта и до испытаний) имел 4 наименования — «Советский Союз», «Рига», «Леонид Брежнев» и «Тбилиси». На авианосце размещены порядка 40 боевых самолетов и вертолетов, «Адмирал Кузнецов» вооружен12 противокорабельными комплексами «Гранит», 24 пусковыми установками зенитных комплексов «Кинжал», 8 зенитно-ракетными артиллерийскими комплексами «Кортик», двумя реактивными комплексами противоторпедной защиты «Удав» и шестью шестиствольными автоматическими корабельными артиллерийскими установками. Имеет свыше десятка систем радиолокационного и радиоэлектронного вооружения.
Длина «Адмирала Кузнецова» 305 метров, наибольшая ширина — 42 метра, полное водоизмещение 55 000 тонн. Авианосец может развивать максимальную скорость в 29 узлов, его предельное водоизмещение 58,6 тысяч тонн. Авианесущий крейсер за один поход может преодолеть 8 тысяч миль и пробыть в автономном плавании 45 дней. Экипаж авианосца — почти 2 тысячи человек, из которых треть приходится на авиаперсонал, в командном составе 55 человек.

… и его новейший американский конкурент

Самая последняя разработка мощнейших американских авианосцев типа «Нимиц» — авианесущий крейсер «Джордж Буш». Он введен в эксплуатацию всего 9 лет назад (российский «Адмирал Кузнецов» в строю уже более 20 лет). Водоизмещение «Буша» 97 тысяч тонн, длина свыше 332 метров, максимальная ширина — более 76 метров. Скорость — 30 узлов. Как пишут сами американцы, корабли класса «Нимиц» могут передвигаться на неограниченные расстояния. В составе экипажа авианосца 5680 человек, из которых более 2,4 тысячи — авиаперсонал (на корабле 90 боевых самолетов и вертолетов).
На «Джордже Буше» три зенитно-ракетных комплекса малого радиуса действия «Си Спарроу», четыре 20-миллиметровые автоматические шестиствольные пушки с индивидуальной системой наведения.
В составе комплекса радиолокационного вооружения кораблей класса «Нимиц» три станции обнаружения и несколько систем управления, радиоэлектронное вооружение представлено самыми современными системами тактической и спутниковой связи, навигации, управления огнем.
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