В Крыму обследовали затонувшие подлодки времен гражданской войны

Специалисты изучали старинные субмарины с помощью робота, отмечает Argumenti.ru

Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) российского производства способен проникать на глубину до 350 метров.

С его помощью удалось обследовать пять затонувших субмарин — «Гагару», «Нарвал», «Кашалот», «Скат» и UB-14. Это первые подводные русские лодки, отмечает издание.

Кроме того, исследователи обнаружили у побережья полуострова затонувшие надводное судно и самолет времен Второй мировой войны.

Предположительно, после изучения находок отдельные артефакты будут показаны в музеях Севастополя.