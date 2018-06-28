В Крыму обследовали затонувшие подлодки времен гражданской войны 

В Крыму представители Министерства обороны РФ и сотрудники Севастопольского городского отделения Русского географического общества провели обследование подводных лодок времен гражданской войны 1917−1922 годов, которые затонули недалеко от берегов Севастополя.
Специалисты изучали старинные субмарины с помощью робота, отмечает Argumenti.ru.
Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) российского производства способен проникать на глубину до 350 метров.
С его помощью удалось обследовать пять затонувших субмарин — «Гагару», «Нарвал», «Кашалот», «Скат» и UB-14. Это первые подводные русские лодки, отмечает издание.
Кроме того, исследователи обнаружили у побережья полуострова затонувшие надводное судно и самолет времен Второй мировой войны.
Предположительно, после изучения находок отдельные артефакты будут показаны в музеях Севастополя.