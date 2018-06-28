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У Севастополя ученые обследовали затопленные царские подлодки
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У Севастополя ученые обследовали затопленные царские подлодки 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Российская Газета
— С использованием телеуправляемого необитаемого подводного аппарата отечественного производства, способного проникать на глубины до 350 метров, обследованы пять подводных лодок, — сообщил Лебединский.
Это подлодки Российского императорского флота «Гагара», «Нарвал», «Кашалот» и «Скат», а также немецкая субмарина UB-14. Лодки были затоплены в 1919 году при отступлении союзников.
Для обследования уникальных подводных объектов — первых русских подводных лодок, затонувших у Севастополя во время революции и Гражданской войны, была организована совместная экспедиция севастопольского отделения Русского географического общества, Министерства обороны РФ и Севастопольского государственного университета.
Ее участники также обнаружили надводное судно и судно и самолет (вероятно, Як-9) времен Великой Отечественной войны, участвовавший в освобождении Севастополя в 1944 году.
— Объекты находятся на глубине от 60 до 80 метров, исследования продолжаются, — отметил Лебединский. — После их окончания возможен подъем отдельных предметов для экспозиции в музеях Севастополя.
Он также отметил, что субмарины были случайно обнаружены в 1980-х годах экипажем исследовательской подводной лаборатории «Бентос». В период 2010-2018 годов дайверами были найдены почти все подводные лодки русского флота, затопленные в 1919 году, после чего их начали исследовать.
Справка «РГ»
"Скат" — малая подводная лодка типа «Касатка», была построена на Балтийском заводе в 1904 году, имела длину 33 метра, подводное водоизмещение — 170 тонн, экипаж — 25 человек.
Подлодки «Нарвал» и «Кашалот» (1915 и 1916 год) строились на Невском заводе в Санкт-Петербурге, сборка осуществлялась в Николаеве. Длина 70 метров, водоизмещение 994 тонны, экипаж 47 человек.
Подлодка «Гагара» — одна из 20 лодок типа «Барс», выпущенных в Российской империи в 1915-1917 годах. Построена в 1917 году отделением Балтийского завода в Николаеве. Длина 68 метров, водоизмещение 780 тонн, экипаж 33 человека.
UB-14 — малая подводная лодка водоизмещением 142 тонны и экипажем 14 человек. Построена в 1915 году на верфи AG Weser в Бремене.
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