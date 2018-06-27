В Петербурге простятся с Героем России Аркадием Ефановым 

Сегодня с 11 до 12 часов в Зале Революции Морского корпуса (уч. Фрунзе) пройдет прощание с Аркадием Ефановым, затем, в 13 часов, состоятся похороны на Южном кладбище.
Аркадий Петрович Ефанов родился 3 июня 1953 года в городе Суворове Тульской области. В 1975 году окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. С. Попова по специальности «Радиотехническое вооружение подводных лодок». После окончания училища был направлен на Краснознамённый Северный флот, службу проходил на атомных подводных лодках в 11-й дивизии 1-й флотилии атомных подводных лодок. Был командиром гидроакустической группы подводной лодки К-479, начальником радиотехнической службы (РТС) подводной лодки К-302, помощником командира того же экипажа, старшим помощником командира подводной лодки К-173 «Красноярск». В 1986 году Ефанов окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ и был назначен старшим помощником командира подводной лодки «Архангельск». С сентября 1987 года по сентябрь 1991 года А. П. Ефанов был командиром подводной лодки К-173 «Красноярск». Под руководством Ефанова в период с 15 августа по 9 сентября 1991 года подводная лодка «Красноярск» (старший на борту — капитан 1-го ранга М. В. Моцак) совместно с подводной лодкой К-442 «Челябинск» совершила групповой подлёдный трансарктический переход с Краснознамённого Северного флота на Краснознамённый Тихоокеанский флот. В период плавания лично командиром была обеспечена высокая надёжность, безопасность и устойчивость управления подводным крейсером, отработаны новые тактические приёмы использования корабля с современным ракетным комплексом. В сентябре 1991 года — августе 1993 года А. П. Ефанов командовал подводной лодкой К-410 «Смоленск». Экипаж корабля в декабре 1992 года завоевал приз главнокомандующего ВМФ по ракетной стрельбе крылатыми ракетами большой дальности. В августе 1993 года А. П. Ефанов был назначен командиром атомной подводной лодки К-456 «Касатка». С 18 августа по 14 сентября 1993 года подводная лодка совершила трансарктический переход из губы Западная Лица к месту постоянной дислокации в бухту Крашенинникова на Камчатке (руководитель перехода — контр-адмирал М. В. Моцак, начальник походного штаба — капитан 1-го ранга И. Н. Козлов). В ходе подготовки и в период перехода пройдено 15500 миль. Переход осуществлялся под почти сплошным ледовым покровом (средняя сплочённость льда составляла 8 — 9 баллов). Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1994 года «за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в условиях, сопряжённых с риском для жизни», капитану 1-го ранга Ефанову Аркадию Петровичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». В 1996 году А. П. Ефанов окончил Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова. С июля 1996 года — заместитель начальника Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе по подготовке иностранных военнослужащих. С июня 1997 года А. П. Ефанов — в запасе по сокращению Вооружённых Сил.