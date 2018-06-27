В России появилась «беспилотная» группа

В России появилась пилотажная группа на беспилотниках

Авиагруппа беспилотных летательных аппаратов "Суворовские стрижи" провела первый тренировочный полет на аэродроме в Ленинградской области

Группа создана на базе Санкт-Петербургского суворовского училища. Курсанты используют 10 самостоятельно построенных летательных аппаратов — копий отечественных военных самолетов разных лет.

— Во время первого полета воспитанники отработали синхронность взлета и посадки, элементы сложного и высшего пилотажа: бочки, полупетли, мертвую петлю, — рассказали в штабе Западного военного округа

В подготовке и проведении тренировки суворовцам помогали военные летчики окружной армии ВВС и ПВО. Они рассказали начинающим авиаторам об эшелонировании воздушного пространства, организации и правилах воздушного движения. Офицеры службы беспилотных летательных аппаратов штаба ЗВО дали практические рекомендации по проведению полетов.