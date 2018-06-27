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В России появилась «беспилотная» группа
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В России появилась пилотажная группа на беспилотниках 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Авиагруппа беспилотных летательных аппаратов "Суворовские стрижи" провела первый тренировочный полет на аэродроме в Ленинградской области.
Группа создана на базе Санкт-Петербургского суворовского училища. Курсанты используют 10 самостоятельно построенных летательных аппаратов — копий отечественных военных самолетов разных лет.
— Во время первого полета воспитанники отработали синхронность взлета и посадки, элементы сложного и высшего пилотажа: бочки, полупетли, мертвую петлю, — рассказали в штабе Западного военного округа
В подготовке и проведении тренировки суворовцам помогали военные летчики окружной армии ВВС и ПВО. Они рассказали начинающим авиаторам об эшелонировании воздушного пространства, организации и правилах воздушного движения. Офицеры службы беспилотных летательных аппаратов штаба ЗВО дали практические рекомендации по проведению полетов.
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