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Американские военные делают намеки России
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В ВМС США заявили, что посылают России сигнал проведением учений НАТО у берегов Норвегии 

RT на русском 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил, что военные учения НАТО у берегов Норвегии и развитие отношений с этой страной должны послужить для России сигналом.
Об этом сообщает NRK.
«Они (Россия. — RT) должны смотреть на это как на мощный сигнал о том, что мы укрепляем партнёрство», — заявил адмирал Ричардсон.
Он отметил, что проблемы изменения климата, а также вопросы безопасности повысили интерес к северным регионам.
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен, в свою очередь, отметил, что ещё пять-шесть лет назад ситуация в Норвегии не вызывала беспокойства, однако теперь всё изменилось.
«И здесь роль играет не только Россия, дело и в более неопределённой ситуации. Поэтому мы создаём новое командование для Северной Атлантики и проводим больше учений с нашими союзниками», — добавил министр.
Он также подчеркнул, что у России нет повода остро реагировать на учения НАТО.
«Для Норвегии важно быть предсказуемым соседом для России», — заявил Бакке-Енсен.
Ранее сообщалось, что Норвегия планирует вдвое увеличить присутствие в стране американских военных.
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